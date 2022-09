Sudditi a Buckingham Palace, preoccupati per la salute della regina Elisabetta II

La situazione preoccupante in merito allo stato di salute della Regina Elisabetta ha portato allo stop di una delle tradizioni tipiche del Paese: l'iconica cerimonia del cambio della guardia, prevista in programma per domani mattina all'esterno di Buckingham Palace, è stata annullata. I turisti sono stati

informati da un cartello davanti al palazzo dove si svolge il celebre passaggio di consegne. Intanto proprio a Buckingham Palace, i sudditi sono radunati fuori dai cancelli perché preoccupati per la salute della regina.