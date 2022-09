Suoni marziani: InSight sente per la prima volta il suono della caduta di meteoriti su Marte

La sonda InSight della Nasa ha “sentito” per la prima volta il suono e la vibrazione della caduta di meteoriti su Marte, rilevando le onde sismiche e acustiche dell’impatto. I crateri sono stati individuati successivamente grazie alle immagini riprese dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) che ha sorvolato i luoghi di collisione.

"Dopo tre anni in cui InSight ha aspettato di rilevare un impatto, quei crateri sono bellissimi", ha detto Ingrid Daubar della Brown University, coautrice del lavoro e specialista di impatti sulla superficie di Marte. InSight è giunto nella regione vulcanica di Elysium Planitia su Marte il 26 novembre 2018.

Un’attesa che ha stupito gli scienziati che si sono chiesti perché non siano stati rilevati più impatti di meteoriti su Marte. Il Pianeta Rosso, infatti, si trova vicino alla fascia principale di asteroidi del Sistema Solare e poiché l'atmosfera di Marte è spessa appena l'1% di quella terrestre, un numero maggiore di meteoroidi la attraversa senza disintegrarsi.

Il video prodotto dalla Nasa racconta come in un cartoon la storia di InSight e della straordinaria registrazione.

Il primo dei quattro meteoroidi confermati - il termine usato per le rocce spaziali prima che colpiscano il suolo – è quello che ha avuto la collisione più drammatica, entrando nell'atmosfera marziana il 5 settembre 2021, per esplodere in almeno tre frammenti che hanno lasciato un cratere ciascuno.

È la prima volta che, su un pianeta diverso dalla Terra, il rilevamento di onde sismiche e acustiche causate dall'impatto di meteoriti ha portato alla localizzazione dei crateri causati dalle collisioni.

I dati, che contengono informazioni preziose sull'atmosfera e la crosta del Pianeta Rosso, sono stati pubblicati su Nature Geoscience da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Raphael Garcia dell'Istituto superiore dell'aeronautica e dello spazio (Isae-Supaero) di Tolosa, in Francia.

I ricercatori hanno analizzato i dati del sismometro dal lander InSight (Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) e identificato le onde sismiche ed acustiche di quattro eventi.

Gli autori hanno utilizzato i tempi di arrivo delle onde per calcolare il luogo esatto in cui sarebbe avvenuto ciascuno dei quattro eventi, quindi hanno richiesto le immagini della MRO per confermare i siti di impatto per tre di essi (il quarto era un evento sismico associato a un impatto già precedentemente rilevato tramite imaging).

L'orbiter ha utilizzato la sua Context Camera in bianco e nero per rivelare tre macchie scure sulla superficie. Dopo aver individuato queste macchie, il team dell'orbiter ha utilizzato la fotocamera High-Resolution Imaging Science Experiment, o HiRISE, per ottenere un primo piano a colori dei crateri.

Con i crateri d'origine noti, le onde indotte dall'impatto possono essere utilizzate per fornire informazioni utili sulle proprietà dell'atmosfera marziana e del suolo.

Non è la prima volta che le missioni Nasa sul Pianeta Rosso ci regalano affascinanti suoni extraterrestri, è già successo con il suono del vento marziano.