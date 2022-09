Suv sfreccia sulle strisce pedonali e sfiora la bimba in monopattino, che cade: il video scioccante

Sono terribili le immagini che documentano il “miracolo” avvenuto in un centro abitato della California. Per una questione di istanti una bimba si è salvata dall'attraversamento selvaggio di un suv, che non si è fermato all'incrocio né ha rispettato i fari lampeggianti che appunto indicano il passaggio pedonale. Il terribile episodio è avvenuto a San Mateo ed è stato ripreso dalla dash cam di un'auto in sosta. Il suv è passato a pochi centimetri dalla bambina, sfiorandola e facendola cadere a terra. Per fortuna la tragedia è stata evitata. Ora il video è oggetto di indagine.