Svelato il nuovo monogramma Reale di Carlo III

Il simbolo è stato scelto dal nuovo monarca tra una serie di disegni preparati dal College of Arms. Si tratta di un simbolo grafico composto dalle iniziali "C" e "R" - che rappresentano il nome di Carlo e "Rex", il termine latino tradizionalmente usato per indicare il re - sormontate da una corona. La versione utilizzata in Scozia avrà la corona scozzese. Le nuove cifre sostituiranno quelle della regina Elisabetta - "EIIR".

"La decisione di sostituire i cifrari sarà a discrezione delle singole organizzazioni e il processo sarà graduale", ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato. Le tipiche cassette rosse della posta inglese insomma cambieranno gradualmente. Lungo le strade del regno Unito ci sono ancora alcune cassette risalenti ai tempi della Regina Vittoria, di Edoardo VII, di Giorgio V e VI, e i cifrari originali rimangono fino a che non devono essere sostituite. Quasi 70.000 delle attuali cassette postali, circa il 60% del totale, risalgono al regno della Regina Elisabetta II, dice la Bbc. Del breve regno di Edoardo VIII, che abdicò nel 1936, ne sopravvivono solo 170.

Il monogramma personale del nuovo monarca troverà la sua prima applicazione nella sala della posta di Buckingham Palace martedì e verrà utilizzato per affrancare le lettere della Casa Reale.

