Taglia i capelli e a stento trattiene le lacrime: la protesta anche in Italia per Mahsa Amini

È arrivata anche in Italia la protesta per la morte della donna iraniana, Mahsa Amini, incarcerata per aver indossato impropriamente un hijab. Così una donna di Bologna ha voluto esprimere la propria solidarietà - pubblicando un video muto - intenta a tagliare i suoi lunghi capelli. La morte di Amini, 22 anni, arrestata a Teheran, ha alzato un'onda di proteste che si stanno consumando in diverse città iraniane e nel mondo. Sono tanti i video che documentano donne che si tagliano i capelli o che bruciano il velo: un segno di protesta contro la “Polizia della morale”.