Buon compleanno Janus. La tartaruga a due teste compie 25 anni

Compie mezzo secolo Janus, la tartaruga a due teste, unico esemplare al mondo. Il rettile, nato nel Museo di Storia Naturale di Ginevra nel 1997, è rimasto tutti questi anni sotto la cura degli addetti della struttura a causa della sua incapacità di ritrarre la testa che le avrebbe impedito di sopravvivere in natura.

Janus viene seguita da uno staff che la cura amorevolmente. Mangia insalate biologiche, riceve massaggi e fa bagni quotidiani nel tè verde e nella camomilla.

Nel corpo di Janus tutto è duplicato. Gli organi condivisi sono solo l'intestino tenue, l'intestino, la vescica e il rene. Tutto il resto è duplicato. Per quanto riguarda la funzione motoria, la testa destra guida il lato destro, le gambe anteriori e posteriori destre. Il lato sinistro guida le gambe anteriori e posteriori sinistre.

Le teste di Janus hanno periodicamente bisogno di un trattamento con vasellina per evitare dolori al collo a causa del costante sfregamento tra loro.

Il team incaricato della sua cura le fa fare passeggiate regolari per mantenersi in esercizio, a volte anche con la musica. «Penso che sia grazie all'attenzione che le diamo e alla nostra dedizione se Janus oggi è ancora qui con noi. Le abbiamo preparato una festa speciale per il prossimo weekend» dice Angelica Bourgoin a capo dello "staff" che cura la tartaruga.