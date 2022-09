Tennis, Moutet e Andreev alle mani dopo la partita. Interviene l'arbitro

E' accaduto durante il Challenger di Orleans. Da una parte il giocatore di casa Corentin Moutet, numero 64 del mondo, dall'altra il bulgaro Igor Andreev, numero 247.

La partita è appena finita: 2-6, 7-6, 7-6 per l'ospite. E' a quel punto che accade l'inimmaginabile per un campo di tennis: i due giocatori come sempre vanno a rete per salutarsi, ma Andreev dà una spallata a Mouter, che reagisce.

I due finiscono alle mani. E solo l'intervento immediato del giudice di sedia ha evitato che la rissa andasse avanti.