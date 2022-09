Tensione a Palermo durante il comizio di Giorgia Meloni: la polizia blocca un gruppo di contestatori

Si è svolto regolarmente il comizio palermitano della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nonostante un gruppo di circa cinquanta aderenti a gruppi antagonisti abbia cercato di raggiungere Piazza Politeama. I poliziotti hanno respinto con i manganelli i contestatori. Un poliziotto è stato ferito lievemente e un manifestante è stato fermato e poi rilasciato.

“È inaccettabile che a margine di un comizio elettorale, momento di libera espressione del proprio pensiero, certi toni possano superare i limiti, tanto da sfociare in attimi di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, come è avvenuto in alcune vie del centro città”, ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla facendo riferimento alle tensioni fra polizia e manifestanti avvenuti in centro poco lontano da piazza Politeama dove

era in corso il comizio di Meloni.

“È' stata una manifestazione pacifica e nessuno ha lanciato bottiglie - ha raccontato un manifestante del movimento dei 'disoccupati' e di 'Non una di meno' - ma gli agenti hanno blindato l'area intorno a via Ruggero Settimo impedendoci di andarcene. La tensione è salita per questo”.