Tifone Hinnamnor, la Corea del Sud schiera i marines coi veicoli anfibi

Non bastano i vigili del fuoco, servono anche i marines equipaggiati con veicoli anfibi per soccorrere le tante persone sfollate a causa del passaggio del tifone Hinnamnor. Nella città sudorientale di Pohang, un residente è stato travolto e ucciso da forti correnti durante l'evacuazione mentre altri sono riusciti a salire a bordo dei mezzi militari. Non è chiaro il numero dei morti, mentre sarebbero circa 2.900 le persone ancora in attesa di essere evacuate.