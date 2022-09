Torna l’acqua alta a Venezia, non abbastanza per attivare il Mose: Piazza San Marco allagata

A Venezia è iniziato il periodo dell’alta marea stagionale e Piazza San Marco è stata parzialmente allagata. Con un’altezza di circa 1 metro, la marea delle 12.45 non era abbastanza alta per attivare le barriere del Mose, installate per proteggere la fragile città lagunare dalle inondazioni.

Il Mose è stato progettato per contrastare i grandi eventi alluvionali e gli innalzamenti cospicui delle maree. Le 78 barriere mobili vengono azionate quando il livello dell'acqua raggiunge i 110 cm, ma a Piazza San Marco con la sua preziosa Basilica bastano circa 90 cm per allagarsi.

La stagione delle alte maree a Venezia inizia tra la fine di settembre e i primi di ottobre e trova il suo picco a novembre quando si registra la maggiore frequenza di eventi. Tra ottobre e novembre si concentra circa il 70% delle “acque alte”.

Le inondazioni di Venezia sono causate da una combinazione di fattori esacerbati dal cambiamento climatico: dall'innalzamento dei mari, alle maree insolitamente alte, alla subsidenza del terreno che ha abbassato il livello del suolo della città. Nell’ultimo secolo Venezia è sprofondata di circa 15 cm.