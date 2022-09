Totti-Blasi, le rivelazioni di D'Agostino su presunti "chat erotiche e orologi prelevati in banca"

Le dichiarazioni di Roberto D'Agostino a Domenica in, il programma domenicale della Rai condotto da Mara Venier, hanno innescato una reazione immediata da parte dei legali di Ilary Blasi: “Non esistono, né sono mai esistiti messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”. D'Agostino ha raccontato - citando sue fonti - che Francesco Totti avrebbe delle prove a sostegno delle dichiarazioni rilasciate durante l'intervista esclusiva ad Aldo Cazzullo: “Non ho tradito io per primo”. Tra le confidenze a Venier, che più volte ha ribadito “Lo stai dicendo tu, non ci sono prove”, il fondatore di Dagospia ha parlato di presunti “messaggi erotici” ma anche dei “Rolex prelevati in banca” e delle “cimici installate nell'auto del calciatore”.