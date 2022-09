Truss: “ la sua devozione al dovere sia un esempio per tutti”, “God save the King”

La morte di Elisabetta II "è un grande shock per tutto il Paese e per il mondo intero": lo ha dichiarato il neo premier britannico, Liz Truss, in una breve dichiarazione da Downing Street. La regina "Era la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna, e il nostro Paese è fiorito sotto il suo regno";

"La Gran Bretagna è il grande paese che è oggi grazie a lei", ha detto ancora il primo ministro, ''Ora siamo una nazione moderna, fiorente e dinamica. Nel bene e nel male, la regina Elisabetta II ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno''. ''È un risultato straordinario aver regnato con tale dignità e grazia per 70 anni - ha aggiunto la Truss - Era amata e ammirata dalle persone nel Regno Unito e in tutto il mondo. È stata un'ispirazione personale per me e per molti britannici".

E continua esortando la Gran Bretagna a unirsi per sostenere e offrire "lealtà e devozione" a re Carlo III. Così la premier Liz Truss ha chiamato il nuovo sovrano parlando alla nazione e concludendo il suo intervento con la frase "God Save The King".

La stessa Truss è stata una delle ultime persone ad incontrare la sovrana, Martedì scorso si era recata al castello di Balmoral in Scozia per la cosiddetta “cerimonia del baciamano” a Sua Maestà (che può essere un inchino o una stretta di mani), che fa parte del rito di nomina del primo ministro. Era la prima volta che non veniva celebrato a Londra.