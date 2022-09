Ucraina, il cartone animato racconta il dramma degli arruolamenti in Russia

La foto di Putin appesa al muro e la chiamata alle armi. Per il ragazzo di 18 anni che vive ancora con i suoi genitori è arrivata l'ora di servire la patria. I genitori si confrontano, litigano, mentre la ragazza del giovane piange disperata. Non resta che partire per il fronte. Ma la guerra e guerra ed è facile morire. Così la sventura di tante famiglie si consuma anche per i genitori della recluta. Il loro figlio muore in battaglia, muore da eroe in Ucraina. “Vita e morte” si intitola il cartone animato, racconto del dramma del reclutamento dei soldati russi, pubblicato dal Ministero della Difesa di Kiev. Ora alla madre non resta che il ricordo, pensando a quel figlio che avrebbe potuto vivere una vita normale: sposarsi, avere dei figli, un lavoro, una macchina e una casa tutta sua.