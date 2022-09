Un carro armato russo sarebbe stato colpito da 10 km di distanza da un tank ucraino-Video

A nord-ovest di Kharkiv, vicino al confine con la Russia, un carro armato ucraino T-64BV sarebbe riuscito a distruggere un tank degli invasori da una distanza di 10.600 metri usando 20 proiettili HE-FRAG da 125 mm.

Sebbene l'affermazione possa sembrare incredibile, secondo il noto profilo Twitter Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons), che ha diffuso questo filmato, a renderla credibile c'è il fatto che i carri armati ucraini siano dotati di un software di comando e controllo sviluppato da una società di Kiev, chiamato “Kropyva” ("Ortica"), che è in grado di calcolare l'angolazione del tiro, incrociando posizione GPS, rilevazioni dei droni in volo e altri dati.



Si tratterebbe dello sparo andato a segno da maggior distanza finora documentato in sei mesi di conflitto.