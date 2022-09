Un chicco di grandine di 10 centimetri ha ucciso bimba di 20 mesi: la violenta grandinata in Spagna

Un “chicco di grandine gigante”, del diametro di oltre dieci centimetri, l'ha colpita alla testa. Questa la causa della morte di una bambina di appena 20 mesi, nella Spagna nordorientale, deceduta in ospedale per un grave trauma cranico. Lo riporta Murcia Today citando il sindaco Carme Vall diLa Bisbal d'Empordà, nella regione di Girona, in Catalogna, dove la bambina si trovava insieme ai genitori al momento della grandinata. I media locali hanno riferito che almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Diversi edifici e automobili sono stati danneggiati.