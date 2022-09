Una donna è stata l'ultima persona a salutare il feretro della regina Elisabetta prima dei funerali

L'inchino per la sua sovrana, la regina Elisabetta II. Al Westminster Hall, Christina Heerey è stata l'ultima persona a passare accanto alla bara dopo quattro giorni in cui centinaia di migliaia di persone hanno sfilato omaggiando la reale. Intervistata, la donna ha svelato di essere entrato nel Palazzo di Westminster due volte. Due momenti incredibili, racconta la donna che sottolinea: “Ne è valsa la pena. La fila era incredibile, eppure tutti erano allegri e hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”, ha concluso.