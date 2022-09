Video, Una folla si raduna attorno a Cristina Kirchner dopo il fallito l'attentato

Un uomo ha cercato di uccidere la vicepresidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner fuori dalla sua casa nel quartiere di Recoleta a Buenos Aires. Il presidente Alberto Fernandez ha spiegato che il killer ha premuto il grilletto ma il colpo non è partito nonostante la pistola fosse stata caricata con cinque proiettili. L'uomo è stato poi rapidamente bloccato dal servizio di sicurezza della Kirchner che è rimasta illesa. Il fatto è avvenuto mentre la politica stava salutando i propri sostenitori, che poi durante la notte si sono voluti radunare attorno alla propria leader per dimostrarle la loro vicinanza ed il loro sostegno.

Il Paese si è fermato per una giornata di riflessione voluta dal presidente Alberto Fernandez, che ha definito l'attacco come "un fatto di enorme gravita'". Sono state organizzate manifestazioni di sostegno, sollecitate da settori vicini al governo, in diverse città per mostrare solidarietà alla vicepresidente.