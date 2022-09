Uragano Ian, le onde si infrangono violentemente sulla boa nel punto più meridionale della Florida

Almeno 1,75 milioni di persone in Florida hanno avuto l'ordine di lasciare le loro abitazioni per l'arrivo dell'Uragano Ian. Le immagini mostrano il momento in cui l'uragano spinge le onde sulla boa di Key West, nel sud, nel punto più meridionale della Florida. Timori anche a Tampa, nell'ovest. Secondo il governatore della stato Ron Desantis “Il pericolo è reale”.