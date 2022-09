Uscito a sorpresa il corto "We Cry Together" con protagonisti Kendrick Lamar e Taylour Page

A poche ore dalla pubblicazione il video è salito subito in testa alla classifica dei più visti su YouTube.

Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer, Kendrick Lamar, è stato pubblicato in formato vinile il 26 agosto. Mr. Morale & The Big Steppers è un progetto già divenuto iconico. L'album include le collaborazioni con Beth Gibbons dei Portishead, la nuova regina dell'Rnb Summer Walker, Sampha, Ghostface Killah, Blxst, Amanda Reifer, Taylour Paige, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew e Tanna Leone. Tra i produttori spiccano Pharrell Williams, Boi-1da e DJ Khalil.