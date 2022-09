Uvalde, i bambini tornano a scuola per la prima volta dopo la strage

Martedì i bambini di Uvalde, in Texas, sono tornati in classe per la prima volta da quel tragico 24 maggio quando un diciottenne armato di un fucile semiautomatico ha aperto il fuoco nella Robb Elementary School uccidendo 19 bambine e bambini dai 9 agli 11 anni e due insegnanti. Gli alunni che prima frequentavano la Robb Elementary School sono stati riassegnati a tre scuole elementari diverse. La Dalton Elementary School è una di queste. Qui l’ingresso era sorvegliato dagli agenti di polizia e la scuola è stata attrezzata con recinzioni di sicurezza.

La ferita provocata dal massacro del maggio scorso è ancora aperta a Uvalde, una piccola città del Texas circa 130 chilometri a ovest di San Antonio, e in alcune interviste ai media la settimana scorsa, molte famiglie hanno espresso preoccupazione nel rimandare i loro figli a scuola nel timore di metterli in pericolo. Al dolore per la perdita delle giovanissime vite si sono aggiunte le polemiche che hanno puntato il dito contro la polizia locale finita sotto accusa per i ritardi nella reazione degli agenti in quei drammatici momenti.