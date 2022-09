Video, Bronzo per le ragazze del Setterosa che festeggiano negli spogliatoi

Un bronzo per la gloria e per la storia. Agli Europei di pallanuoto di Spalato il Setterosa si butta alle spalle la prova opaca dell'altro ieri in semifinale contro la Grecia, e supera l'Olanda 16-13. Le “orange” hanno conteso all'Italia l'ultimo posto sul podio europeo dopo averla estromessa dal quello mondiale il 2 luglio scorso. A Spalato sia l'Italia sia l'Olanda avevano vinto tutte e sei le partite giocate precedentemente alle semifinali che hanno poi promosso Grecia e Spagna, battute quindi nei gironi, e che si sono affrontate in finale A, che ha visto la squadra iberica vincere l'oro.