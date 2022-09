Code di 35 chilometri al confine tra Russia e Finlandia per uscire dal Paese - Video

Una lunghissima coda di auto si è formata alla frontiera fra Russia e Finlandia, l'unico confine terrestre ancora aperto per i russi con i visti Schengen. Lo segnala su Twitter il giornalista free lance Sotiri Dimpinoudis, allegando un video delle auto in fila. Secondo il reporter la coda è lunga 35 Km e continua a crescere. La notizia arriva dopo l'annuncio della parziale mobilitazione dei riservisti fatta oggi dal presidente russo Vladimir Putin. I voli aerei per lasciare la Russia sono già esauriti.