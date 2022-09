Video dai social, oggetto misterioso solca i cieli notturni della Scozia e dell'Irlanda del Nord

Ci sono state più di 200 segnalazioni di una misteriosa "palla di fuoco" che ha attraversato il cielo notturno sopra la Scozia e l'Irlanda del Nord. Il Meteor Network del Regno Unito ha affermato di aver iniziato a ricevere segnalazioni di una palla di fuoco avvistata intorno alle 21:00 di giovedì. La rete ha affermato che stava "indagando per accertare qual era l'oggetto, meteora o detriti spaziali", aggiungendo che la maggior parte dei rapporti provenivano dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord. Danny Nell, 21 anni, stava portando a spasso il suo cane a Johnstone, appena ad ovest di Paisley e Glasgow, quando ha visto la palla di fuoco. "Stavo portando a spasso il mio cane ed erano le 22 in punto e ho visto il lampo nel cielo, ho tirato fuori il telefono e l'ho registrato", ha detto il residente di Glasgow. "All'inizio ho pensato che potesse essere un fuoco d'artificio, ma ho subito capito che non lo era e ho semplicemente preso il mio telefono per vedere se riuscivo a prenderlo".

Steve Owens, astronomo e divulgatore scientifico al Glasgow Science Centre, ha visto la palla di fuoco mentre passava sopra la Scozia mercoledì sera. Ha detto al programma Good Morning Scotland della BBC Radio Scotland: "È stato incredibile, ero seduto nel mio soggiorno alle 10 esatte ieri sera e ho visto fuori dalla finestra verso sud questa brillante palla di fuoco, questa meteora che sfrecciava attraverso il cielo, e potevo dire che era qualcosa di speciale perché potevo vedere attraverso la nuvola rotta, non era perfettamente visibile, potevo vedere che si stava frammentando, si rompeva, c'erano dei piccoli frammenti che ne uscivano. "E normalmente se vedi una meteora o una stella cadente sono solo minuscole strisce di luce, durano una frazione di secondo, questa ha attraversato il cielo per almeno 10 secondi probabilmente più di così e ha viaggiato da sud tutto il strada attraverso t a ovest, quindi è stato uno spettacolo davvero incredibile". Ha detto che è possibile che sia potuto atterrare, ma ha detto che è "altamente improbabile" che sia atterrato in Scozia. Ha detto: "Normalmente queste minuscole strisce di luce, queste piccole stelle cadenti, bruciano tutti e tutto svanisce ed evapora nell'atmosfera, ma la cosa la scorsa notte era più grande di un po' di polvere. Quella scorsa notte avrebbe potuto essere grande come una pallina da golf o forse una palla da cricket, forse più grande di quella, quindi non è certamente impossibile che dei pezzi possano essere atterrati".

Da quanto si vede nei video sembra che stesse viaggiando a una discreta distanza e la traiettoria fosse abbastanza piatta nel cielo. “Il Meteor Network del Regno Unito, che ha ricevuto centinaia di rapporti da tutta la Scozia e oltre, sarà in grado di triangolare tutti quei rapporti per calcolarne la traiettoria: sicuramente si stava dirigendo verso ovest e dato che anche in Irlanda del Nord riferiscono di averlo visto può benissimo essere finito nell'Atlantico ma non è certo, impossibile che sia atterrato. La sfida sarà trovarlo”.