Video, Dave Grohl in lacrime al concerto tributo per Taylor Hawkins

Ieri si è tenuto sul palco dello stadio di Wembley il concerto tributo per Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters trovato senza vita lo scorso 25 marzo nella sua camera di albergo a Bogotà. A rendere omaggio al musicista c’erano migliaia di fans e tanti amici: da Liam Gallagher a Lars Ulrich dei Metallica, Paul McCartney, Roger Taylor dei Queen, Travis Barker del Blink-182, poi ancora Lars Ulrich dei Metallica e Martin Chambers dei The pretenders. Anche sir Elton John ha voluto mandare un messaggio: «Mi dispiace così tanto non poter essere con voi stasera. Voglio rendere omaggio a Taylor Hawkins perché era un grande musicista. Amava la musica. Amava suonare. Amava i Foo Fighters. Questa sera onoriamo la sua memoria. Quindi fate casino perché gli sarebbe piaciuto». Molti i momenti emozionanti della serata. Tutti si sono commossi quando Shane, il figlio 16enne di Hawkins, ha preso il posto del padre suonando in “My Hero” e quando il front man della band Dave Grohl è scoppiato in lacrime cantando «Times Like These». Proprio Grohl nel pomeriggio aveva diffuso un video in cui dichiarava: «A Taylor piaceva suonare e registrare con tutti. Amava suonare ogni giorno. Stasera ci siamo riuniti per celebrare la vita, la musica e l’amore del nostro caro amico, nostro compagno di band, nostro fratello». È la prima volta che la band si esibisce dalla morte del batterista.