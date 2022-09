Video di un caccia Su-25 russo che precipita subito dopo il decollo

In queste immagini, una coppia di Su-25 dell'aviazione russa decollare da un aeroporto in Crimea ed uno dei due si schianta a terra dopo una strana virata a sinistra. Il video è postato sul profilo Twitter ufficiale di Defense of Ukraine (@DefenceU) e indica in domenica mattina la data dell'incidente. Lapideo il commento nel post: “Incompetenza a tutti i livelli. Le armi nelle mani dei russi sono il pericolo, prima di tutto, per loro stessi”.