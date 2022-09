Video, "Fantasma di Kherson" russo colpisce un blindato ucraino che sembra voler scappare da solo

In questo video pubblicato dai canali social filorussi, si vede un drone sganciare un ordigno “su un blindato ucraino”. Il veicolo prende fuoco e poi si muove in avanti come guidato da una volontà propria. La tecnica di usare questi piccoli velivoli radiocomandati è stata usata molto speso dalle truppe ucraina anche per il forte impatto psicologico che provoca. Rende insicuro il nemico, che si sente attaccabile ovunque da un nemico quasi invisibile, ed ha anche il vantaggio di fornire un video di tutto l'accaduto. Da qualche giorni le truppe russe stanno usando la stessa strategia e si sono anche inventati un nome, infatti chiamano questo tipo di attacco il “fantasma di Kherson”.