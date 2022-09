Video, Festival de Independencia: 9 morti al concerto a causa di una "valanga umana"

E' stata una autentica “valanga umana” secondo il Corpo dei pompieri volontari, quella che ha provocato la notte scorsa a Xela, nel territorio di Quetzaltenango, la tragedia di una ressa che ha un bilancio provvisorio di nove morti e oltre 20 feriti. Il quotidiano La Hora segnala: "circola un video in cui si osserva una folla di persone e si sentono grida in cui la gente chiede di 'fare un passo indietro'". Il concerto, che segnava il 201esimo anniversario dell'Indipendenza del Guatemala, è stato seguito in diretta dall'emittente La Voz de Xela, secondo cui "la tragedia sarebbe avvenuta a mezzanotte", precisando che fra le vittime "vi sono due minori". Al concerto, organizzato da tempo, hanno partecipato diverse bande musicali di tutto ilPaese: Bohemia Suburbana, Alux Nahual, El Tambor de La Tribu,Viento en Contra, Viernes Verde, El Clubo, Tijuana Love, PakoRodriguez, Legión, Los Patanes y Casa de Khelo. Un portavoce dei vigili del fuoco volontari della cittadina, precisa il giornale sulla sua pagina online, hanno riferito che l'incidente è avvenuto a causa di "una fuga precipitosa di persone all'uscita di un concerto nel campo della fiera di Quetzaltenango", come Xela è meglio conosciuta. Per il momento le autorità non hanno rivelato l'identità delle persone decedute. La Procura e la polizia nazionale sono già al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato il grave bilancio di morti e feriti.