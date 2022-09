Video: il passaggio dei satelliti Starlink durante l'aurora in Alaska. E come vederli in Italia

I cacciatori di aurora in Alaska hanno ricevuto un premio doppio all'inizio di questo mese. Una striscia di satelliti SpaceX Starlink era visibile proprio davanti ad una fantastica aurora polare verde, come testimoniato dal gruppo del tour Aurora Chasers in un nuovo video girato vicino a Fairbanks, la seconda città più grande dello stato federato americano dell'Alaska, lo scorso 2 settembre. La guida turistica Ronn Murray, che vive nell'entroterra dell'Alaska, desidera da molto tempo il servizio satellitare a banda larga e sta ancora aspettando, ma almeno ha visto i satelliti nel cielo, ha dichiarato in un intervista.

Da quando Elon Musk e la sua SpaceX li ha messi in orbita, sono molte le segnalazioni di avvistamenti di questa fila di puntini luminosi nel cielo che segna un importante segno della colonizzazione dello spazio da parte dell'uomo. Vederli passare deve essere uno spettacolo molto emozionante, ma non difficile da realizzare, esistono infatti dei siti internet e delle App che permettono di prevedere il loro passaggio e, oltre ad indicare luogo, data e orario, indicano anche la direzione in cui guardare.