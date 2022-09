Il russo che prende in giro l'Europa per il prezzo del gas in diretta social - video

“Hello! Welcome to the russian 24/7 wasting gas. Gas payment is ONLY 1.44€ per month.” (Ciao! Benvenuti nel gas sprecato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il pagamento del gas è di SOLO 1,44€ al mese.) Questo si legge sulla descrizione profilo di Russiangas1, utente russo, appunto, della piattaforma Twitch che ha piazzato una cam davanti ai suoi fornelli costantemente accesi e trasmette il video in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, specificando bene che gli costa 1,44 euro al mese! Il messaggio è indubbiamente rivolto al mondo occidentale dato che non scritto in caratteri cirillici ma con l'alfabeto latino, e con tanto di frase “From Russia with love”. Il quadretto è completato da un termometro che mostra la temperatura, un orologio per dimostrare di essere in diretta (il fuso è quello di Mosca) ed una effige di Putin.