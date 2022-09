Video, il soldato ucraino specializzato guida il drone kamikaze sul target nemico

Questo video è diffuso da un canale telegram creato abbastanza recentemente, alla fine del mese di agosto, si chiama UMFTteam, (Ucrainan Military Flight Team). È nato per descrivere le gesta di un gruppo specializzato delle forze armate ucraine che impiega piccoli droni in appoggio alle operazioni militari in vari modi: dall'osservazione, allo sgancio di piccoli ordigni, fino all'utilizzo di droni kamikaze, come vediamo in questo video, che vengono guidati direttamente verso il nemico.