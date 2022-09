Video, l'emozionante accoglienza per i soldati ucraini nei territori liberati

La guerra in Ucraina

"Una palla di neve che rotola giù per la collina, diventando sempre più grande". Così, in una dichiarazione al Financial times, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha descritto la rapida controffensiva di Kiev che ha colto di sorpresa i soldati russi e ha indotto molti a fuggire. E l'azione sta facendo progressi costanti anche nelle regioni meridionali vicino alla città di Kherson. "Ci stiamo muovendo, ma probabilmente un po' più lentamente" rispetto all'est, ha affermato.