Marc Marquez torna sulla Honda dopo 100 giorni, forse in gara già dal prossimo GP - Video

Marc Marquez torna in pista dopo 100 giorni e pubblica, sui suoi social, video e foto dei due giorni di test effettuati sul circuito di Misano. "Back on the bike, test done!" e "Great feelings!" sono i commenti del campione spagnolo che fanno ben sperare di vederlo in pista già dal prossimo GP di Aragona, il 18 settembre. Nei 100 giri compiuti nei due giorni, Marquez è sembrato subito a suo agio ed anche veloce, facendo fermare il cronometro ad 1'1" da Pecco Bagnaia, migliore del primo giorno, ed a cinque decimi da Fabio Quartararo che ha segnato il migliore tempo nel secondo giorno di prove. Ma è proprio il numero di giri effettuato a far pensare che possa rientrare presto, infatti dopo 3 mesi di riabilitazione la preoccupazione non tanto per la velocità sul giro secco ma sulla resistenza del campione spagnolo.