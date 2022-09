Mondiali d'Australia, il video del ciclista Bauke Mollema attaccato da una gazza

È accaduto ieri in allenamento su strada a Bauke Mollema, ciclista olandese che corre per il team Trek-Segafredo. Il video, pubblicato dal ciclista sui suoi canali social, mostra una gazza che lo attacca beccandolo sul casco.

Al Mondiale d'Australia non si tratta di una novità: questi uccelli rappresentano un pericolo e non solo per i ciclisti.

Si tratta di gazze australiane, le chiamano magpies, sono maschi che difendono i nidi e le femmine che covano. È proprio questa la stagione in cui prestare maggiore attenzione, numerosi cartelli nella zona invitano alla cautela e addirittura esistono siti web aggiornati in tempo reale con gli episodi registrati. Solo quest’anno ci sono stati almeno 1.500 incidenti.