Giovanni Paolo I beato, Bergoglio cita Albino Luciani

"È bella una Chiesa con il volto lieto, sereno e sorridente, che non chiude mai le porte, che non inasprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata e insofferente, non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato, cadendo nell'indietrismo". Così Papa Francesco, nel corso dell'omelia in piazza San Pietro per la beatificazione di Albino Luciani. “Preghiamo questo nostro padre e fratello, chiediamo che ci ottenga 'il sorriso dell’anima'. Chiediamo, con le sue parole, quello che lui stesso era solito domandare: ”Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri", ha affermato citando l'Udienza generale di Giovanni Paolo I del 13 settembre del 1978.