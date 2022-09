Rapper si costituisce in diretta social, boom di click - Video

Era andato in ospedale per una reazione allergica alla gamba, e i medici gli avevano dovuto staccare per questo il braccialetto elettronico che portava dato che si trovava ai domiciliari. Sono iniziati in questo modo i pochi giorni da latitante del 29enne di Paullo, nel Milanese, con una evidente passione per i social. Talmente evidente che quando si è costituito, alla caserma dei carabinieri di Melegnano, ha filmato tutto e pubblicato un video su Tik Tok e Instagram che - racconta Il Cittadino di Lodi - ha superato gli 800mila click prima che i suoi profili venissero chiusi.

Il giovane rapper era finito nei guai nell'agosto 2020 quando i carabinieri lo avevano arrestato insieme ad un amico a Lido Conchiglie di Gallipoli (Lecce) con l'accusa di fare la spola da Milano al Salento per spacciare. Dopo averlo tenuto d'occhio qualche giorno, l'avevano fermato e nella casa presa in affitto dai due i militari avevano trovato oltre due chili di hashish e due pistole modificate senza matricola. Arrestato e processato, aveva patteggiato una condanna di oltre tre anni, che stava scontando a casa. Il 4 settembre si era presentato all'ospedale di Vizzolo Predibissi (Milano) con un problema alla gamba e la caviglia gonfia per una reazione allergica. Per questo i medici gli hanno tolto il braccialetto che portava alla caviglia. Lui stesso lo ha comunicato ai carabinieri di Paullo e ha fornito la documentazione medica, che è stata poi girata all'autorità giudiziaria. Il giorno seguente i militari sono quindi andati a casa del ventinovenne per mettergli un nuovo braccialetto elettronico.

Ma lui non c'era: irreperibile. Sono quindi iniziate le ricerche e per lui sono cominciati i due giorni da latitante, che poi ha raccontato nei suoi video. Lui che si beve due aperitivi a base di Campari e vino bianco. Il racconto dell'arrivo a Roma con seduta dal parrucchiere per farsi un nuovo taglio. E poi il viaggio in taxi fino alla caserma dei Carabinieri di Melegnano, alle porte di Milano, dove ha suonato il citofono per consegnarsi. Ha preferito evitare i militari di Paullo e il 7 settembre si è presentato ai carabinieri di Melegnano spiegando che si consegnava "per volontà personale" e non di altri "da detenuto alle autorità dello Stato". Ed infatti è stato arrestato e portato non a casa, ma nel carcere di Lodi.