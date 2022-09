Video. Rogo all'ospedale di Pietra Ligure: decine i pazienti sfollati

Questa notte si è sviluppato un incendio nel padiglione chirurgico dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Le cause sono ancora da accertare. Tutti gli 85 pazienti sono stati spostati in un'altra sede mentre si svolgono le operazioni di verifica e messa in sicurezza da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco