Sei alpinisti muoiono su un vulcano in Siberia, altri 6 restano bloccati a causa del maltempo

Sei alpinisti sono morti, a causa del maltempo, risalendo il vulcano Klyuchevskaya Sopka, nella regione russa della Kamchatka. Quattro sono morti all'istante, altri due sono deceduti poco dopo. Si tratta del vulcano più alto dell'Eurasia.

Altri sei escursionisti sono rimasti bloccati sul vulcano, alto 4.800 metri, nell'Estremo Oriente siberiano.

Il gruppo di 12 persone stava cercando di raggiungere la cima del vulcano quando, a circa 500 metri dalla vetta, è avvenuto l'incidente. Tra coloro che sono rimasti in vita, si ritiene che due si siano rifugiati in una tenda in un campo a 4 mila metri di altezza, altri 4 in una tenda 600 metri più in alto.

Oggi la squadra di ricerca della Kamchatka ed il servizio di soccorso aereo nazionale hanno fatto un altro tentativo di emergenza per raggiungere il gruppo di alpinisti bloccato sul vulcano, ma il vento tempestoso ha impedito all'elicottero di atterrare. Sono stati quindi costretti a ritirarsi.