Video, Zelensky a Irpin visita una scuola ricostruita dopo gli attacchi russi

La guerra in Ucraina

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato un edificio scolastico restaurato a Irpin con rifugi e aule rinnovate nel primo giorno in cui riprendono le lezioni nel Paese devastato dalla guerra. Le aule erano state danneggiate a seguito dell'invasione russa a marzo scorso e sono state ricostruite in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. Le autorità ucraine hanno dichiarato che 2.199 scuole sono state danneggiate dai bombardamenti, di cui 225 sono state completamente distrutte. Metà delle 23.000 scuole censite dal Ministero dell'Istruzione - circa il 51% - sono dotate di strutture bunker.