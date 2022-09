Video, Zelensky tiene un discorso a Izyum innalzando la bandiera ucraina: "Avanti verso la vittoria"

“È un grande onore per me essere qui e, a nome del popolo di UA, ringraziamo tutti voi per aver liberato il nostro stato dal nemico, dai terroristi della Federazione Russa e dai traditori che hanno tradito Kiev con progetti di Stati e di Repubbliche artificiali”, ha detto Il presidente Volodymyr Zelensky in visita a Izyum, una delle città liberate dalla recente controffensiva ucraina.

Il capo dello stato ha sottolineato che è possibile occupare temporaneamente dei territori, ma è assolutamente impossibile “occupare” il popolo ucraino: "Probabilmente è possibile fare il lavaggio del cervello alle persone in televisione, ma è decisamente impossibile farlo con il cuore dei nostri connazionali. Voglio ringraziarvi ora - ha detto rivolto alle Forze Armate - per aver salvato la nostra gente, i nostri cuori e i nostri bambini” ha detto Zelensky.

Il Presidente e i presenti hanno poi osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria degli eroi caduti che hanno dato la vita per il Paese.