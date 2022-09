Visione incredibile, il passaggio dell'uragano Ian prosciuga centinaia di metri di costa a Tampa

L'acqua a Tampa Bay, in Florida, ha iniziato a diminuire a seguito dell'imminente arrivo dell'uragano Ian mercoledì mattina.

Il fenomeno si può osservare da Bayshore Blvd. a Tampa, Sunset Beach nell'Isola del Tesoro e fino a Venice.

Proprio come ha fatto Irma nel 2017, l'uragano Ian sta colpendo Tampa Bay ore prima di approdare.

La tempesta ha causato il ritiro delle acque di Tampa Bay, lasciando il corso d'acqua lungo Bayshore Boulevard praticamente asciutto.

Secondo il National Hurricane Center, il fenomeno è l'opposto in caso di mareggiate. L'acqua è risucchiata al largo dalla pressione del tifone.

"La tempesta è il punto in cui i forti venti spingono l'acqua verso la riva. Ma puoi immaginare che la stessa forza stia spingendo l'acqua lontano dalla costa. Se il vento soffia al largo, allontana l'acqua dalla terraferma". Spiega il National Weather Service che tranquillizza: “l'acqua tornerà”, ma consiglia ai residenti di non camminare in nessun luogo con acqua che si ritira.