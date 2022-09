Vittorio Gassman, "il Mattatore", oggi avrebbe compiuto 100 anni

Vittorio Gassman oggi avrebbe compiuto 100 anni. Tante le manifestazioni in suo onore, lungo tutto lo stivale. Il “Mattatore”, come è stato soprannominato per l’omonimo spettacolo televisivo che ha condotto nel 1959, viene ricordato per il suo intenso percorso di protagonista del cinema e del teatro con particolare riferimento agli anni d'oro della Commedia all'Italiana.

In "Sono Gassman! Vittorio re della commedia" per la regia di Fabrizio Corallo, da cui è tratto il video, viene ricostruita la sua carriera artistica e tumultuosa vita privata.

Uno dei più rappresentativi attori italiani di assoluta professionalità, versatilità e magnetismo, Vittorio Gassman, nasceva il primo settembre del 1922 vicino Genova. Figlio di un ingegnere tedesco, Gassman in piena guerra, nel 1943, debuttò a Milano con Alda Borelli nella “Nemica” di Niccodemi, ma fu poi all’Eliseo di Roma, in compagnia di Tino Carraro ed Ernesto Calindri, che si fece notare, passando con naturalità dal genere classico a quello contemporaneo.

Un uomo che è stato spesso identificato con alcuni personaggi che ha interpretato, amato e resi immortali: da Kean, il regista-attore inglese dell'opera teatrale di Alessandro Dumas di cui - forse giustamente - si riteneva alter-ego e reincarnazione, a Bruno Cortona del capolavoro di Dino Risi “Il sorpasso”, a Brancaleone da Norcia dei film di Mario Monicelli. Personaggi forti, sopra le righe, così come appariva lui in pubblico. Ma non era quello il vero Gassman. O meglio: non solo quello.

Istrione magniloquente, era capace di recitare con intensità assoluta qualsiasi cosa. Era un uomo sensibile e, negli ultimi anni di vita, anche sofferente a causa della depressione.

Nel 1990, 10 anni prima di morire (il 29 giugno 2000), a seguito di uno di queste crisi, scrisse un libro ispirato a Dostoevskij anche nel titolo, “Memorie dal sottoscala”.