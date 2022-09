Zelensky: "Abbiamo riconquistato 2 mila chilometri quadrati"

Torna il presidente ucraino con un videomessaggio.

“Il progresso dei nostri soldati in diverse aree del fronte continua. Attualmente circa 2.000 chilometri del nostro territorio sono già stati liberati come parte di misure attive dall'inizio di settembre. L'esercito russo in questi giorni sta mostrando la sua migliore capacità - di mostrare la schiena. E, infine, non è una cattiva scelta per loro di fuggire. Non c'è posto per gli occupanti in Ucraina e non ci sarà mai”.