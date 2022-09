Zelensky ai soldati nemici: disertate, vi mandano a morire

Dopo aver ringraziato gli "eroi" che combattono e hanno dato la vita per l'Ucraina il presidente Zelensky, nel suo consueto messaggio serale, si è rivolto direttamente ai cittadini russi: "Putin manda consapevolmente i suoi cittadini a morire". Scappate dalla "mobilitazione criminale". Per il presidente Zelensky "i comandanti russi non si preoccupano della vita" del loro popolo. "È meglio non accettare una convocazione, che morire in una terra straniera come criminale di guerra. Meglio scappare dalla mobilitazione criminale piuttosto che rispondere davanti al tribunale per aver partecipato a una guerra aggressiva...". E ha poi aggiunto che per i russi è preferibile "arrendersi" garantendo un trattamento "giusto" ai prigionieri. "Disertare è meglio che morire in terra straniera come criminale di guerra...".

Ha promesso ai soldati russi che volessero arrendersi tre cose: un trattamento umano secondo le convenzioni internazionali, l'anonimato ed anche un aiuto per chi non volesse tornare in Russia.

Zelensky ha poi detto che l'Ucraina risponderà a "tutti gli attacchi" a Zaporizhzhia, Kharkiv, Mykolaiv, Nikopol, Donbas e in tutte le città e regioni ucraine. "Libereremo sicuramente il nostro intero Paese, da Kherson alla regione di Luhansk, dalla Crimea, sottolineo, all'oblast di Donetsk. Ogni assassino e carnefice sarà assicurato alla giustizia per quello che ha fatto contro noi ucraini. Non permetteremo agli occupanti di rimanere impuniti".