Zelensky boccia i referendum russi nei territori occupati: “Una farsa”

“Nessuna delle azioni criminali della Russia cambierà nulla per l'Ucraina. Riconosciamo la Carta delle Nazioni Unite, riconosciamo i principi base della convivenza dei popoli. E continueremo ad agire per proteggere la vita normale in Ucraina, in Europa e nel mondo. Agiremo per proteggere la nostra gente nella regione di Kherson, nella regione di Zaporizhzhia, nel Donbass, nelle aree attualmente occupate della regione di Kharkiv e in Crimea. Questa farsa nel territorio occupato non può nemmeno essere definita un'imitazione di referendum”, ha dichiarato il Presidente ucraino Zelensky.