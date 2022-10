+Europa, Della Vedova: “Ci prepariamo a una opposizione seria”. Magi: “Cambiare legge elettorale”

“Abbiamo espresso la nostra stima e apprezzamento al Presidente della Repubblica per come ha gestito tutta la fase, dalle dimissioni si Draghi alle ultime elezioni. Quello che deciderà sarà nel segno della Costituzione. Abbiamo detto che se l'incarico che assegnerà sarà assegnato alla maggioranza di destra noi ci prepareremo a un'opposizione seria e rigorosa”, sono state le parole di Della Vedova di +Europa dopo l'incontro con Mattarella.

Magi, presidente +Europa, ha spiegato: "Abbiamo anche espresso al capo dello Stato una preoccupazione che non attiene direttamente alla formazione del Governo né alle sue competenze e prerogative, però riteniamo questo aspetto vitale per la democrazia e per la democrazia rappresentativa. Noi siamo convinti che la legge elettorale con sui siamo andati a votare sia una legge dai profili nettamente incostituzionali, guardando anche alle più recenti sentenze delle Corte costituzionale in materia elettorale. Crediamo che questa debba essere una priorità di questa legislatura da affrontare in tempi adeguati alla possibilità di raggiungere un risultato e quindi di non arrivarci nella ultime settimane della legislatura stessa".