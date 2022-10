La folla di Londra per Mahsa Amini: in migliaia nelle strade al grido di 'Libertà per l'Iran'

Migliaia di persone si sono unite ieri in una catena umana a Londra per chiedere la 'Libertà in Iran'.

Britannici-iraniani, curdi e sostenitori della causa si sono riuniti a Trafalgar Square allungandosi fino a Westminster Bridge in solidarietà con tutti coloro che in Iran sono scesi in piazza per reclamare la libertà e diritti delle donne.

Le proteste in Iran sono esplose oltre 40 giorni fa dopo la morte di Mahsa (Jina) Amini, una ragazza curda di 22 anni, presa in custodia dalla polizia perchè non indossava il velo correttamente e poi morta.