Elnaz torna in Iran, all'aeroporto la folla la accoglie come un'eroina

Una grande folla ha accolto questa mattina all'aeroporto di Teheran l'atleta Elnaz Rekabi che nei giorni scorsi ha gareggiato a Seul senza velo, diventando un'icona delle proteste in corso da settimane in Iran. Stando ai video pubblicati sui social media, le persone radunate allo scalo hanno scandito "Elnaz la campionessa" ed "Elnaz è un'eroina".

Secondo quanto riportato dall'emittente Iran International, che ha sede a Londra, al suo arrivo a Teheran Rekabi ha spiegato alla TV di stato di non aver indossato il velo durante la gara di arrampicata perché era impegnata a controllare l'attrezzatura tecnica quando è stata "chiamata inaspettatamente" per competere. Già ieri, in un post su Instagram, aveva scritto che "il problema" con il suo hijab si era venuto a creare "involontariamente" e a causa di "un tempismo inappropriato". La folla si è radunata all'aeroporto di Teheran anche per scongiurare che la donna venisse arrestata, ha rimarcato Iran International, dopo che ieri sono circolate notizie di un suo possibile trasferimento nel carcere di Evin al suo rientro nel Paese.