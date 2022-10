Il video della devastazione e macerie al parco giochi Shevchenko di Kiev

Devastazione e macerie al parco giochi Shevchenko di Kiev, dove per poco si era rischiata una strage di bambini.

Lo scorso 10 ottobre il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, dichiarò che i missili avevano "provocato danni a 45 palazzi, sei istituzioni educative, tra cui tre scuole e un asilo, due strutture sociali, sei istituzioni culturali, cinque strutture sanitarie e due edifici amministrativi".

Nell'ultimo bollettino ufficiale governativo "nel periodo dal 7 al 18 ottobre, la Russia ha effettuato circa 190 massicci attacchi con missili, droni kamikaze e artiglieria in 16 regioni dell'Ucraina". così il portavoce del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina, Oleksandr Khorunzhy.

"Stando a questi dati - continua il comunicato - il maggior numero di raid è stato effettuato nella regione e nella città di Kiev.

Gli attacchi, che hanno provocato oltre 70 morti e 240 feriti, sono stati per lo più diretti ad infrastrutture civili critiche, in particolare energetiche, provocando black out in circa 4.000 insediamenti di 11 regioni".