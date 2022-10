108 prigioniere ucraine tornano a casa con uno scambio di prigionieri

Lunedì 17 ottobre, 108 donne tornano in Ucraina con uno scambio di prigionieri, secondo il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak. Tra loro ci sono 11 ufficiali, 85 soldatesse e sergenti e 37 prigioniere di guerra dallo stabilimento di Azovstal, l'acciaieria di Mariupol che è stata sotto assedio per settimane durante l'estate. Altre 12 donne sono civili. Yermak ha aggiunto che tra quelle scambiate vi sono anche donne "imprigionate illegalmente prima dell'invasione su larga scala". Il capo dell'ufficio presidenziale non ha detto chi o quanti prigionieri russi siano stati scambiati. Secondo il Kyiv Independent, è il più grande scambio dal 21 settembre, quando 215 prigionieri di guerra, inclusi molti difensori dell'Azovstal, sono stati riportati a casa.