8 mesi di bombardamenti: ecco il cimitero dei missili lanciati dai russi su Kharkiv

Otto mesi di terrore hanno condizionato la vita della popolazione residente a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Gli attacchi russi sarebbero stati condotti anche con bombe a grappolo e avrebbero interessato non solo siti strategici ma anche aree civili. Più volte le autorità di Kiev hanno denunciato l'utilizzo da parte delle truppe di Mosca di armi vietate dalla convezione di Oslo. Sono stati i video, condivisi in rete, a documentare il conflitto e la liberazione in una regione dove ancora si muore per la guerra.